Sivrihisar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme sonrası, Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. personeline yüzde 70 oranında zam yapıldı.

Sivrihisar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası, Sivrihisar Belediyesi Danışmanlık Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. personeline yönelik Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye Hukuk Müşaviri Hüseyin Akçar, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Genç, Şirket Müdürü Hüseyin Eroğlu, Belediye-İş Sendikası yetkililerinden Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Sendika Mali Şube Sekreteri Mahsuni Ilgın ve sendika temsilcilerinin katıldığı görüşmeler sonucunda, şirket çalışanlarına yüzde 40 zam yapılarak yeni dönemde toplam zam oranı yüzde 70’e çıkarıldı.

"Bu zam kararıyla çalışanlarımızın refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi kapsamında aldığımız bu kararın, personelimizin emeğinin karşılığı olarak büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmek bizleri mutlu etti. Zamdan yararlanacak tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu zam kararıyla çalışanlarımızın refah seviyesini artırmayı ve belediyemizin güçlü kadrosunu daha da motive etmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.