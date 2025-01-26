Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2025 yılı içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Sivas Valiliği 2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem toplantısı Sivas Valiliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı çalışmaları ve 2025 planlanan yatırımlarından söz eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, inşaatı devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma hastanesinin yüzde 80’ e yakın fiziki inşaatının tamamlandığını belirtti. Rektör Şengönül, hastane inşaatlarında çok detaylı çalışmalar yapılığını ve teknik anlamda da araştırmalar ve ölçümlerin yapılması gerektiğini belirterek, olası bir durumda hastanenin açılışının birkaç ay daha uzayabileceğini ancak bu sene içerisinde açmayı planladıklarını ifade etti.

“Açılacak yol ile hastanemize ulaşım sorunuz bir şekilde sağlanacaktır”

Sivas Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda hastanenin kuzey cephesinde açılacak yolun hastane ulaşımını sorunsuz bir şekilde sağlayacağını ifade eden Şengönül, “Sivas’ta il koordinasyonunu gerektiren ve devam etmekte olan, en önemli yatırımımız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma hastanemizedir. Bu yıl içerisinde 1 milyar lira ödenek çıkartıldı. Bizler de inşaatımızı yıl sonunda tamamlamayı planlıyoruz. 2025 yılında hastane inşaatımızı bitirmeyi planlıyorduk ve hala bu hedefimiz çerçevesinde ilerliyoruz. İnşaatın tamamlanmasını belirleyen birkaç unsur var ve bu konudan dolayı kesin bir şey söyleyip söz veremiyoruz. 500 milyon liralık ek ödeneğe ihtiyacımız olacaktır.” dedi.