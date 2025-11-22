Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesi D-200 karayolu Şeyhler Mahallesinde meydana geldi. O.D. idaresindeki 34 CTV 545 plakalı hafif ticari araç, Reşadiye istikametinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan tır şoförü Celal Elevren’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elevren, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elevren’in cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.