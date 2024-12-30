Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Altınyayla Mutubey köyünde köy odası sohbetlerine katıldı. Tarihi Mahmutlar konağında vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

Köy odası geleneğinin devam ettirilmesi, köy kültürünün canlı tutulması, oda oyunlarının hatırlanması, âşıklar geleneğinin yaşatılması ve birlik beraberliğin sürdürülmesi çerçevesinde. Sivas Valiliği tarafından, "Köy Odası Sohbetleri" adıyla başlatılan etkinlikte. Vali Yılmaz Şimşek, Mutubey köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. 120 yıllık tarihi bulunan Mutubey köyünde yer alan, Mahmutlar konağında vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, türküler eşliğinde vatandaşlar la sohbet ederken, yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

“Adetlerimize sahip çıkmamız gerek”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "İyi ki bize böyle bir mirası bırakmışlar. Bizim bu konaklara ve adetlerimize sahip çıkmamız lazım. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sıcak karşılamanız için teşekkür ediyoruz. Hava soğuk ama çayımızı içerek sıcak sohbetlerle içimizi ısıtacağız. Türküler dinleyeceğiz. Kültür olarak zengin bir köydeyiz. Yöresel lezzetlerin tadına baktık. Amacımız bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. İnşallah bu buluşmamız buna vesile olur" dedi.