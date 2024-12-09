Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 700 kutu boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla bir araca operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 700 kutu (1.540.000 Dal) Boş Makaron, 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli işlemler yapıldı.