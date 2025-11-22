Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Erokspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile noktaladı.

Yiğidolar, hazırlıklarını tamamlayarak otele geçip kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, yarın saat 19.00’da Esenler Erok Stadyumu’nda oynanacak.