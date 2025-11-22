Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Pendikspor: 1
Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor: 0 - Pendikspor: 1
İçeriği Görüntüle

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Erokspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile noktaladı.

Yiğidolar, hazırlıklarını tamamlayarak otele geçip kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, yarın saat 19.00’da Esenler Erok Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: İHA