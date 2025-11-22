Sivas Belediyesi, Özbelsan A.Ş. bünyesinde yeni ekmek fabrikasını hayata geçirdi. Açılan yeni fabrika ile birlikte günde 192 bin ekmek hijyen kuralları çerçevesinde üretilecek.

Sivas Belediyesi, kente yeni bir fabrika kazandırdı. Özbelsan A.Ş. bünyesinde üretim yapacak olan ekmek fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ekmek fabrikası açılış törenin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

192 bin ekmek kapasiteli fabrika

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Yeni bir ekmek üretimi fabrikası için çalışmayı başlattık. Gelinen süre içerisinde bu fabrikada günde 192 bin ekmeği üretebileceğimiz kapasitede bir ekmek fabrikasını şehrimize kazandırıyoruz. Burada biz afet veya savaş durumlarına karşı Sivas’ın yüzde 50’sinden fazlasının ihtiyacını karşılayabileceğimiz bir fabrikayı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz. Özbelsan ekmek üretecek ancak esnafı da gözetecek, piyasanın dengesini bozmayacağız. Vatandaşlarımız hijyen ve sağlık şartlarına uygun ucuz ekmeklere ulaşabilecekler. Biz bir yandan da esnafımızın da üretimini ve orada çalışan arkadaşların da haklarını gözeteceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız daha kaliteli, daha sağlıklı, daha ucuz ekmeğe kavuşmuş olacak"

Açılışa katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan ekmek fabrikasının açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve bunun mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu ekmek fabrikasının şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şüphesiz ekmek temel ihtiyaç maddelerinden bir tanesidir. Ekmeğin fiyatının da kalitesinin de kontrol edilmesi ve revire edilmesi gerekiyor. Bugün burada açılışını yaptığımız bu fabrikada o amaca hizmet edecek bir tesis. Vatandaşlarımız daha kaliteli, daha sağlıklı, daha ucuz ekmeğe kavuşmuş olacaklardır. Günde 192 bin ekmek üretimiyle de afet dönemlerinde meydana gelen önemli bir eksikliği de bu fabrika kapatmış olacaktır" dedi.

Güvenli gıdaya erişimin günümüzün en büyük sorunlarında biri olduğuna dikkat çeken AK Parti Gurup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve özellikle hijyen ve üretim safhasın da gerekli özen ve temizliğe riayet edilmediği için belli gıda ürünlerimizde maalesef sofralarımıza geldikten sonraki aşamada vatandaşlarımızın büyük sıkıntılara ve sağlık problemleri yaşadıklarını görüyoruz. Özellikle piyasada regüle edici, düzenleyici, kontrol edici bir misyonu gereği hem de sağlıklı güvenli haklımızın rahatlıkla erişebileceği hijyen şartlarına uygun ve çeşitliliği sağlanmış ekmeğe ulaşım çok kıymetli. O yüzden ben bu fabrikada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni fabrika hizmete açıldı. Günde 192 bin ekmek üretebilecek olan fabrika, kentin ekmek ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayabilecek.