Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen “ROMACTED II Kapanış Konferansı” paydaşı olduğu Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. “Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi" amacıyla yürütülen programda 7 ülkeden 15 belediye başkanı yer aldı.

Şişli Belediyesi’nin de 2018 yılından bu yana paydaşı olduğu “ROMACTED” programının kapanış konferansı gerçekleşti. İstanbul’da Roman nüfusunun en yoğun olduğu ilçe olan Şişli’de, Roman vatandaşların belediyede karar alma süreçlerine katılım sağlamaları için 2020-2024 yılları arasında Roman Eylem Planı’nı hayata geçiren Şişli Belediyesi, “Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi" amacıyla yürütülen ROMACTED II Programına ev sahipliği yaptı. Türkiye’den İBB, Edirne, Gaziantep BB, Şişli, Konak, Canik, Ereğli, Akhisar, Uzunköprü, Gömeç ve Muratlı belediyelerinin paydaşı olduğu ROMACTED II Programına 7 ülkeden 15 belediye başkanı katıldı. Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Kosova’dan katılımcıların yer aldığı programda, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yanı sıra; Avrupa Konseyi Eşit Haklar ve İnsan Onuru Genel Müdürlüğü Ayrımcılık Karşıtı Birim Direktörü Hallvard Gorseth, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Laurent Guirkinger, Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Direktörü Claus Neukirch, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakareleri Direktörü Holger Schroeder ve birçok katılımcı yer aldı. Programda, Avrupa Konseyi Eşit Haklar ve İnsan Onuru Genel Müdürlüğü Ayrımcılık Karşıtı Birim Direktörü Hallvard Gorseth tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a plaket takdim edildi.

“Romanların karşılaştığı sorunlar insan haklarının ihlalidir”

Programın açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Roman vatandaşların maruz kaldığı ayrımcılık ve dışlanmanın toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğinin altını çizdi. Başkan Şahan, “Roman vatandaşlarımız, tarih boyunca toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olmuş, zengin kültürel mirasları ve katkılarıyla hepimize ilham vermişlerdir. Ancak ne yazık ki, ayrımcılık, dışlanma ve temel haklarına erişimde karşılaştıkları engeller, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmiş ve adaletsizliğin süreklilik kazandığı bir döngüyü ortaya çıkarmıştır. Roman topluluklarının karşılaştığı bu sorunlar, yalnızca sosyal bir mesele değil, temel insan haklarının ihlalidir. Elbette bu sorunların çözümü, öncelikle merkezi yönetimin tüm kademelerinde etkin bir şekilde yürütülecek kapsayıcı ve kapsamlı politikaları gerektirmektedir. Ancak Romanların yaşadığı eşitsizlikler ve derin yoksulluk genellikle yüzeysel çözümlerle ele alınmış ve ayrımcılıkla mücadele için somut adımlar ne yazık ki atılmamıştır. Mevcut politikaların yetersizliği de bu sorumluluğun bir kısmını yerel yönetimlere yüklemiştir. Şişli Belediyesi olarak, bu sorumluluğu yalnızca bir görev değil, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanması adına bir zorunluluk olarak görmekteyiz” diye konuştu.

“Roman vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefledik”

Roman vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için hayata geçirilen Roman Eylem Planı’na dikkat çeken Başkan Şahan, “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız, bireyleri yardıma bağımlı hale getiren yaklaşımları reddedip dayanışmayı ve hak temelli çözümleri esas almaktadır. Bu doğrultuda amacımız, Roman vatandaşlarımızın eşit vatandaşlık temelinde toplumsal katılımlarını ve aidiyetlerini güçlendirecek uzun vadeli projelere imza atmaktır. Bizi bir araya getiren bu program çerçevesinde, “Roman içermesi” kavramından da yola çıkarak eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya kadar her alanda, Roman vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve topluma tam ve eşit katılımlarını sağlamayı hedefledik. Şişli Belediyesi olarak bu anlayışla, Roman yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak üzere Roman Eylem Planını hayata geçirdik. Bu planla amacımız; ihtiyaçları doğrudan Roman vatandaşlarımızla birlikte belirlemek ve bu doğrultuda somut, etkili adımlar atmaktı. Biz, yerelde sorumluluk üstlenmenin ve somut çözümler üretmenin ne kadar değerli olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“Kuştepe eşitsizliklerle mücadelenin simgesi haline gelmiştir”

Başkan Şahan, Roman yurttaşların yoğun olduğu Kuştepe’de yaşam odaklı bir kentsel dönüşüm süreci başlatacaklarını söyleyerek, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve gelmiş bir belediye başkanıyım. Göreve geldiğim günden bugüne dek ilçemizde en fazla bir araya geldiğim toplulukların başında Romanlar gelmektedir. Sık sık ifade ettiğim gibi İstanbul’un, Şişli’nin, Kuştepe’ye bir borcu olduğunu düşünüyorum. Derin yoksulluğun en somut hissedildiği bölgelerden biri olan Kuştepe, aynı zamanda bu eşitsizliklerle mücadelenin simgesi haline gelmiştir. Sosyal demokrat bir belediye başkanı ve aynı zamanda bir şehir planlamacı olarak, barınma sorununu yalnızca bir fiziksel ihtiyaç olarak değil, temel bir insan hakkı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin toplumu bugünün çocuklarının aldığı eğitim ve destekle şekillenecektir”

Kuştepe’de kentsel dönüşüm başlatacaklarını ifade eden Başkan Şahan, “En büyük hedefim görev sürem boyunca Kuştepe’de kentsel dönüşüm sürecini yaşam odaklı bir çerçevede başlatmaktır. Bunun ilk adımı olarak Kuştepe’de Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açtık. Ofisimiz öncelikle mahallede toplumsal yaşam alanlarının daha verimli kullanımını hedefleyen projelere imza atacak. Çünkü amacımız yalnızca bir fiziksel değişim değil; toplumsal adaletin sağlanması için de atım atmaktır. ROMACTED programı kapsamında açtığımız Kuştepe Yaşam Merkezi, bu dönüşüm yaklaşımımızın somut bir örneğini teşkil etmektedir. Bu merkezde ağırlıklı olarak çocuklara yönelik düzenlendiğimiz atölyeler ve etkinliklerle, onların sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğin toplumu, bugünün çocuklarının aldığı eğitim ve destekle şekillenecektir. Bu merkez yalnızca bir başlangıçtır. Gelecek dönemde gençlere, kadınlara ve mahalledeki diğer kesimlere yönelik programlarımızı genişleterek devam edeceğiz” dedi.

“Seslerini daha güçlü duyuracak politikalar üretmeye kararlıyız”

Başkan Şahan, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattıkları “Bir Öğün Bizden” projesine değinerek, Roman topluluklarının sesini duyuracak projelere devam edeceklerini söyledi. Başkan Şahan,

“Roman çocuklarının eğitime ulaşma sorunları, derin yoksulluğun en çarpıcı yansımasıdır. Bu sorunları çözmek için özellik Kuştepe’deki okullarda başlattığımız ‘1 Öğün Bizden’ projesi, çocukların eğitime devamını teşvik eden, ailelerin ekonomik yükünü hafifleten önemli bir adımdır. Böylece, eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmayı ve Roman çocuklarının eğitim sistemine daha güçlü bir şekilde katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Roman topluluklarının yanında durmaya, onların sesini daha güçlü duyuracak ve haklarını güvence altına alacak politikalar üretmeye kararlıyız. Hiç kimsenin dışlanmadığı, her bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir toplumu birlikte inşa edeceğiz. Toplumsal barışı sağlamak ve güçlü bir toplum oluşturmak, yalnızca bir ideal değil, ortak bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu birlikte taşıyacak ve geleceği hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Roman toplumunun standartlarını iyileştirme yönünde en başarılı program olmuştur”

Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov da konuşmasında, “Bu programın başarısı bize birlikte neler elde edebileceğimizi, nasıl sorumlu politikalar uygulayacağımızı böylelikle Roman topluluğunun karşılaştığı güçlüklere yanıt verebileceğimizi gösteriyor. İyi yönetişim ve yerel düzeyde Roman toplumunun güçlendirilmesi söz konusu olduğunda biz de bakanlık olarak bu programı destekledik. Program, Sırbistan topraklarında şu ana kadar uygulanan en başarılı programlardan bir tanesi olmuştur. Özellikle Roman toplumunun standartlarını iyileştirme yönünde en başarılı program olmuştur” ifadelerine yer verdi.