Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, çocuk oyun parkı içinde yer alan futbol sahası patates tarlasına döndü. Çocuklar, "Ekran başında olmak yerine, sakatlanma riski olmasına rağmen sahada oynuyoruz" dedi.

Yeşilova Mahallesi Fahreddin Paşa Ortaokulu karşısında bulunan çocuk parkındaki halı saha adeta kaderine terk edildi. Açıldığı gün güzel zeminde futbol oynayacaklarına sevinen çocuklar, sahanın zamanla adeta patates tarlasına dönmesi karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

İzmit Belediyesi parka uğramazken, çocukların oyun alanı da adeta kaderine terk edildi. Ekran karşısında olacaklarına, sakatlanma riskine rağmen sahada futbol oynadıklarını ifade eden çocuklar, "Bir yetkilinin gelip, burayla ilgilenmesini istiyoruz. Bu sahada bırakın top oynamayı, yürüyemiyoruz bile" dediler.