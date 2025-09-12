Sincan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında sosyal destek kartıyla 8 bin 351 öğrenciye kırtasiye yardımı sağladı.

Sincan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımında bulundu. Bu yıl sosyal destek kartıyla 7 bin 993, Yarım Elma Hayır Çarşısı ile de 358 olmak üzere toplam 8 bin 351 öğrenciye belediye tarafından kırtasiye yardımı sağlandı. Kardeş sayısına göre belirlenen yardımlarla 1 çocuk için 1000, 2 çocuk için 1500, 3 çocuk için 2000 ve 6 çocuğa kadar artan miktarlarda 3500 liraya varan kırtasiye desteğini aileler istediği yerden alışveriş yapıp çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek.

Bu süreçte sosyal destek kartına sahip olmayan ihtiyaç sahibi, 192 aile 358 çocuk ise kırtasiye ve okul kıyafetini Yarım Elma Hayır Çarşısı’ndan karşıladı. Çocuklar ihtiyaçlarına göre, pantolon, sweat, ayakkabı gibi kıyafetlerle; çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemelerini temin etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eğitimde fırsat eşitliği önemsediklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın eğitime erişiminde hiçbir engel olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız."