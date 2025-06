Sincan Belediyesi, yapımı tamamlanan ve hizmet aşamasına gelen 8’inci kreşin açılışını yaptı.

Sincan Belediyesi’nde Karanfil Kreşi’nin açılışı yapıldı. Kreş açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, veliler ve çocuklar katıldı. Açılışta kurban kesiminin ardından kurdele kesildi.

Düzenlenen açılışta konuşma yapan Ercan, Sincan vatandaşları için birçok merkez açtıklarını belirterek, geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirtti. Ercan, önceki hafta bir kreşin mezuniyet törenine katıldığını söyleyerek, "Dün törende o kadar mutlu oldum ki bir kere çok doluydu, bütün çocuklar velileriyle gelmişler. Salon almadı. O çocuklar gösterilerini sundular. Her bir okulun çocuğu farklı farklı gösterileri sundular. Her biri de manevi değerler eğitimi alıyor. Her biri Allah diyor, kitap diyor, Kur’an diyor, millet diyor, ay yıldızlı al bayraktan bahsediyor o 3-4 yaşındaki çocuklar. Ben de o zaman gururla sahneye çıktım" diye konuştu.

Manevi değerleri ön planda olan eğitimler vermenin gayreti içinde olduklarını aktaran Ercan, "Çok güzel bir eğitim kadromuz var. Kendi çocukları gibi çocukları sahiplenen. Onların tabii becerisi bu. Buradaki kreşimiz de hayırlı, uğurlu olsun mahallemize diyorum" ifadelerini kullandı.

Ercan, açılışın ardından kreşi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.