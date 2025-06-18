Düzce Belediyesi 20 Haziran Cuma günü, uçurtma etkinliği başta olmak üzere birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı ‘Karne Şenliği’ düzenleyerek öğrencilerin eğlence dolu bir gün geçirmesini sağlayacak.

Düzce Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının son gününde, yaz tatili öncesinde çocukların karne sevincini düzenleyeceği etkinlik ile katlamaya hazırlanıyor.

Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Bahçeşehir Yeşil Vadi etkinlik alanında düzenlenecek etkinlikler saat 17.00’de başlayacak.

Çocuk Üniversitesi’nin yüz boyama etkinlikleri ile başlayacak organizasyonda, uçurtma etkinliği ile keyifli zaman geçirecek olan çocuklara yönelik Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü oyun parkurları kurarak sportif faaliyetlerle eğlenmelerini sağlarken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise patlamış mısır ikramında bulunacak.

Sürpriz etkinliklerin de yer alacağı organizasyonun devamında saat 20.30’da ise açık hava sinema gösterimi gerçekleştirilecek.

20 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek karne şenliğine tüm çocuklar davet edildi.