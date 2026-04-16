Kütahya'nın Simav ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mehmet Bera Çakırca, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını gençlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet Gençlik Merkezine bağışladı.

Daha önce Diyanet Gençlik Merkezinde 7-10 Yaş Etüt ve Dini Bilgiler kursuna katılan Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencisi Mehmet Bera Çakırca, biriktirdiği harçlıklarını bizzat merkeze giderek Manevi Danışman Mustafa Esen'e teslim etti.

Gençlik Merkezi sorumlusu Mustafa Esen, küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık örneği gösteren Mehmet Bera'ya teşekkür ederek, 'Bu şuurda gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Sizlerin desteğiyle gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.