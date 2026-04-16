Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Kaymakam İsmail Tosun'un başkanlığında köy muhtarlarıyla kamu hizmetlerinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Devlet Hastanesi Başhekimi Abdullah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı, İl Genel Meclisi Üyeleri Cafer Bayrak ve Sadık Sarı ile birlikte köy muhtarları katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçede yürütülen kamu hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, özellikle köylerin altyapı durumu ve içme suyu konularında yaşanan sorunlar ve muhtarların talepleri görüşüldü. Muhtarlar, köylerinde karşılaşılan ihtiyaçları doğrudan iletme fırsatı bulurken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam İsmail Tosun, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Toplantının, sorunların yerinde tespiti ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.