Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece bir şahsın 3 sokak boyunca polisle çatıştığı olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Zanlının ailesine şiddet uyguladığı, eşinin KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunması üzerine ekiplerin geldiği ve şüphelinin elindeki tüfekle ateş açmaya başladığı öğrenildi.

Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, polisle 3 sokak boyunca çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirilmişti. Çatışmanın yaşandığı sokaklarda özel harekat polislerince yoğun güvenlik önlemleri alınmış, yaralı şahıs ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Ayrıca olayda, bölgede bulunan bazı araç ve evlere kurşun isabet etmişti.

Polisi harekete geçiren KADES ihbarı olmuş

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 41 yaşındaki T.E.'nin ailesine şiddet uyguladığı, eşinin KADES uygulaması üzerinden yardım butonuna bastığı ve bunun üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri sokağa ulaştığında T.E.'nin elindeki pompalı tüfekle evin bahçesine çıktığı, olay yerine takviye ekiplerin ve özel hareket polislerinin sevk edildiği, bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve T.E.'nin tüfekle rastgele ateş ettiği bildirildi.

Uyarılara aldırış etmeyen şahsın, polislere silah doğrulttuğu ve üzerlerine koştuğu, karşılıklı ateş açıldığı ve 3 saat süren çatışmanın, şahsın vurularak etkisiz hale getirilmesiyle son bulduğu öğrenildi.

Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.