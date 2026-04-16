Edirne'de seyir halindeyken devrilen motosikletin arkasındaki genç kız yaralandı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.T. idaresindeki 48 APE 027 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek devrildi. Kazada motosikletin arkasındaki genç kız yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.