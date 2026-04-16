Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından Ormanya, baharın gelişiyle birlikte yeniden canlandı. Zengin ekosistemiyle Türkiye'nin önde gelen doğa turizmi destinasyonları arasında yer alan merkez, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ormanya'daki yürüyüş ve bisiklet parkurlarında hareketlilik başladı. Ağaçların yeşerdiği ve kuş cıvıltılarının yankılandığı bu dönemde bölgeye gelen ziyaretçiler, şehir stresinden uzaklaşarak doğanın enerjisini doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor. Doğal alanlar içerisinde oluşturulan rotalar, spor tutkunlarına eşsiz manzaralar eşliğinde aktivite imkanı tanıyor.

Ormanya'nın kuş gözlem noktaları ve doğal yaşam alanları doğaseverlerin yoğun ilgisini çekerken, farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği bu alanlar fotoğraf tutkunları için de önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. İçinde bulundurduğu çeşitli çiftlik hayvanlarıyla zenginleşen Ormanya, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar sunuyor.

Merkez bünyesinde bulunan 'Çocuk Hayvan Çiftliği', 'Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi', 'Botanik Yol', 'Böcek Oteli' ve 'Düşkün Leylekler Evi' gibi pek çok farklı bölüm, baharın tazeleyici etkisiyle en hareketli günlerini yaşıyor.

Konforlu kamp deneyimi

Ormanya kamp alanı, doğanın kalbinde vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Özellikle hafta sonları tam kapasiteye ulaşan alanda misafirler; elektrik, duş, tuvalet ve güvenlik gibi temel altyapı hizmetleri sayesinde konforlu bir kamp deneyimi yaşıyor. Doğanın renk değiştirdiği bu dönemde görsel şölene ev sahipliği yapan Ormanya, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.