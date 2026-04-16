Başiskele Belediyesi, çocukların gelişimini desteklemek ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla 'Film Temelli Psiko-Eğitim Atölyesi' projesini başlattı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde, 'Genc-i Âlâ Gençlik Modeli' kapsamında gerçekleştirilen ilk oturumun teması 'Duyguları Tanıma ve Yöneltme' oldu. Uzman psikologlar eşliğinde düzenlenen etkinlikte, dünyaca ünlü animasyon filmi 'Ters Yüz' (Inside Out) üzerinden analizler yapıldı.

Eğitimlerde çocukların kendi iç dünyalarını keşfetmeleri hedeflenirken, ebeveynlere de çocuklarıyla empati kurma ve duygusal süreçleri yönetme konularında rehberlik edildi.

İnteraktif bir eğitim süreci olarak planlanan atölyenin ilerleyen oturumlarında; akran zorbalığı, ergenlik dönemi değişimleri, öfke kontrolü ve duygu düzenleme gibi konuların ele alınacağı bildirildi. Farklı yaş gruplarına yönelik seçilecek özel filmlerle, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimine yönelik desteklerin süreceği kaydedildi.