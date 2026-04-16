Batman'ın Sason ilçesine bağlı Demetevler köyünde 15 yıldır aynı direğe yuva yapan leylek, Erdem ailesinin hayatının bir parçası haline geldi. 'Ciran' adı verilen leylek, yıllarca göç etmeyerek köyün simgesi oldu.

Demetevler köyünde ilginç ve sıcak bir dostluk hikayesi yaşanıyor. Yaklaşık 15 yıldır aynı elektrik direğine yuva kuran bir leylek, köy halkı ve özellikle Erdem ailesi için adeta bir 'komşu' haline geldi. Aile, 'Ciran' ismini verdikleri leyleğe büyük bir sevgiyle yaklaşıyor. Erdem ailesi, leyleğin daha rahat bir ortamda yaşayabilmesi için yuva yaptığı direkteki telleri keserek onun güvenliğini sağlamaya çalıştı. Bu duyarlı davranış, insan ile doğa arasındaki bağın güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Leyleklerin her yıl kış aylarında göç edip baharda geri döndüğü bilinirken, Ciran'ın uzun yıllar boyunca yuvasını terk etmemesi köyde hayranlık uyandırdı. Erdem ailesinin 8 yıl önce bölgeye taşınmasının ardından Ciran, tam 6 yıl boyunca göç etmeyerek yuvasında kaldı. Aile üyelerinden Mahmut Erdem, bu özel bağın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, ''Bu yuva yaklaşık 15 yıldır burada. Biz buraya yerleştikten sonra 6 yıl boyunca leylek hiç göç etmedi. Bu yıl göç ettiğinde çok üzüldük, bizi terk ettiğini düşündük. Ama fazla zaman geçmeden, henüz karlar erimeden geri döndü. Onu görünce çocuklarımla birlikte çok sevindik. Balkona çıkıp ona 'komşu' diye sesleniyoruz.'

Köyün maskotu haline gelen Ciran, sadece bir leylek olmanın ötesinde, doğayla kurulan samimi bir bağın sembolü olarak Demetevler'de yaşamaya devam ediyor.