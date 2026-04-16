Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan 2 kamyon işletenine toplam 120 bin TL cezai işlem uygulandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tonaj uygulamasında, kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köy yolu üzerinde, 3. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini sağlamak ve karayollarında oluşabilecek hasarların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada, seyir halindeki araçlar tek tek kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 2 yük taşıma aracının Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen azami yük sınırını aştığı tespit edildi. Söz konusu araçların, izin verilen yük kapasitesinin yüzde 25 fazlasını taşıdığı belirlenirken, bu durumun hem trafik güvenliğini tehlikeye attığı, hem de yol altyapısına zarar verebileceği vurgulandı.

Tespit edilen ihlaller doğrultusunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/1-b(e) maddesine göre araç işletenlerine toplam 120 bin TL idari para cezası uygulandı.