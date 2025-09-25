Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke’de inşa ettiği 10 bin metrekarelik Sosyal Yaşam Merkezi’nde sona gelindi. Eğitimden spora, kültür-sanattan eğlenceye kadar birçok alanın yer aldığı tesisin, kısa süre içinde hizmete sunulacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke ilçesinde yapımını sürdürdüğü ‘Silifke Sosyal Yaşam Merkezi’ projesinde sona gelindi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından temeli atılan tesisin, 10 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildiği, içerisinde çocukların birçok etkinlikte bir araya geleceği 7 eğitim salonu ve atölyeden oluşan çocuk kampüsü, öğrencilerin ders çalışabileceği ve toplantıların yapılabileceği okuma ve çok amaçlı salon da yer aldığı kaydedildi. Vatandaşların faydalanabileceği bir kafenin de hem iç hem de dış alanda hizmet vereceği aktarıldı.Büyükşehir Belediyesinin kısa bir süre sonra hizmete açacağı merkezin, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayarak, eğitim, kültür, sanat, spor ve eğlence alanlarıyla Silifkelilerin sosyal yaşamına önemli katkı sunacağı ifade edildi.

"Merkez, halkımızın her türlü sosyal ihtiyacını karşılayacak"

Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, yapımında son aşamaya gelinen Silifke Sosyal Yaşam Merkezi’nin, Silifke ilçesine değer katacağını ve halkın keyifli zaman geçireceğini belirtti. Gökpınar"Başkanımız Vahap Seçer tarafından temeli atılan ve sürecini yakından takip ettiği Silifke Sosyal Yaşam Merkezimiz, 10 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Tesisimiz içerisinde çocukların paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte çalışmayı öğrenecekleri 7 eğitim salonu ve atölyeden oluşan çocuk kampüsü ve öğrencilerimizin ders çalışabileceği, toplantıların yapılabileceği okuma ve çok amaçlı salonumuz bulunuyor. Tesis içerisinde ayrıca, halkımızın faydalanacağı iç ve dış oturma alanına sahip kafeteryamız hizmet verecek" dedi.

Silifke Sosyal Yaşam Merkezi’nde hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok imkanın yer aldığını sözlerine ekleyen Gökpınar, "Halkımızın tiyatro ve sinema etkinlik ihtiyaçlarının karşılanacağı 800 metrekarelik açık hava sinema alanı ve 480 kişilik amfi tiyatromuz bulunuyor. Çocuklarımızın kullanabileceği 700 metrekarelik Survivor Parkımız ve oyun gruplarımız da yer alıyor. Tesis içerisinde, halkımızın günün her saatinde sporlarını yapabileceği 100 metrekarelik spor alanı ve 1200 metre yürüyüş yolu bulunuyor. 4 bin metrekarelik yeşil alanı ile Silifke Sosyal Yaşam Merkezi, vatandaşlarımızın etkinlik ve eğitim ihtiyaçları dahil her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlayacak"diye konuştu.