Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’daki muhtarları Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen birlik ve beraberlik programında bir araya getirdi. Muhtarlar hem eğlendi hem de mahallelerinin sorun ve taleplerini dile getirme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Toroslar İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı düzenlendi. Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen etkinlikte, davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Gezi ve eğlencenin yanı sıra yemek ikramının da yapıldığı aktivite renkli görüntülere sahne oldu.Gerçekleşen programda muhtarlar, mahallelerindeki beklenti ve talepleri de aktarma imkanı buldu. Geçtiğimiz günlerde Tarsuslu muhtarların ağırlandığı Gençlik Kampı’nda, önümüzdeki günlerde Mersin’in diğer ilçelerinde görev yapan muhtarlar için de etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

"Muhtarlarımız bizim daimi mesai arkadaşlarımız"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, "Muhtarlarımız bizim daimi mesai arkadaşlarımız. Biz tüm muhtarlarımızla 7/24 iş ve işleyişlerimizi düzenliyoruz. Bugün de sohbet ortamında Toroslar’da yapacağımız iş ve işlemlerle ilgili onlarla diyalog halindeyiz" diye konuştu.

Akbelen Mahallesi Muhtarı Merve Meral İnce Oğuz ise, "Büyükşehir Belediyesi, isteğimiz ve talep oluşturduğumuz zaman bizi ağırlıyor. Burada da hem sorunlarımızı konuşmak, hem de biraz stres atmak için diğer muhtar arkadaşlarımızla birlikteyiz" ifadelerini kullandı.