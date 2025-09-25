Mersin’in Erdemli ilçesinde bir çiftin evleri kundaklandığı için yarım kalan düğünü, ilçe esnafının imece usulü topladığı para ile gerçekleştirildi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde çift ve ailesi burukta olsa sevinç yaşadı.

Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’nde 3 çocukları olan ve çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden çifti, 27 Ağustos’ta oğulları Salih ile gelinleri Şerife’nin düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin Töre Sokak’taki 2 katlı müstakil evinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye ekibi birçok noktadan alevlere müdahale ederken, çalışmalara çevre sakinleri de destek verdi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Düğünü yapamadan dönen Özden ailesi, olayın kundaklama olduğunu düşünerek, şüphelendikleri aynı mahallede oturan A.İ. ve ailesinin isimlerini verdi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli A.İ. polis tarafından gözaltın alınıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan ve suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı. Herkesin düğüne gitmesini fırsat bilen zanlı A.E.’nin tek başına benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını söylediği öğrenildi.

Yarım kalan düğün imece usulü yapıldı

Olay sonrasında Erdemli ilçesindeki esnaftan belediyeye, siyasilere kadar herkes Özden ailesine destek oldu. Salih ve Şerife çiftinin yarım kalan düğünleri de esnaf tarafından imece usulü yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı düğünle çiftin yarım kalan hayali gerçekleşti.

Yangın nedeniyle düğünlerinin yarım kaldığını anlatan damat Salih Özden, esnaftan yakınlarına kadar herkesin desteğiyle düğünlerinin yapıldığını söyledi.

Düğün günlerinde yakıldıklarını belirten gelin Şerife Özden ise, "Eşlerimiz, dostlarımız, esnaflarımız sağolsun çok yardımcı oldular. Esnaflarımız imece usulü düğünümüzü yapmayı teklif ettiler. Yoksa bizim aklımızda böyle bir plan yoktu. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

"Herkesten Allah razı olsun"

Oğlunun düğün gününde ev ve depolarının yakıldığını aktaran baba Ahmet Özden, o gün düğün sevinçlerinin yarım kaldığını ifade etti. Özden, "Erdemli halkı, yakınlarımız ve esnaflarımız herkes gelerek, ’İmece usulü gençlerimizin düğününü yapalım’ dedi. Şu anda düğünü yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Yarım kalan mutluluğumuzu tekrar yaşıyoruz. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemiyoruz" diye konuştu.

Baba Özden, ev ve depolarını yakan kişilerin hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını da istedi.

Esnaf Mustafa Aydoğdu ise, gençlerin yarım kalan mutlu günlerinin tamamlanması için herkesin katkısı ile yeni bir düğün tertip ettiklerini kaydetti.