Adana Çağdaş Sanatlar Fuarı, kentin sanat atmosferine yeni bir soluk kazandırdı. Açılışa Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile sanatseverler katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıların eserleriyle renk kattığı fuarın en dikkat çeken isimlerinden biri Mersinli sanatçı Aynur Başdemir oldu. Başdemir, Türkiye’de ilk kez denenmiş bir yöntem olan “Doğadan Sanata” adlı özgün çalışmasıyla sanatseverleri hem şaşırttı hem de büyüledi.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nde öğretmenlik yapan sanatçı, doğanın sunduğu malzemeleri sanatsal bir dile dönüştürerek ekolojik ve kültürel temelli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Muz liflerini tuvallerine taşıyan Başdemir, kendi elleriyle ürettiği kök boyalarıyla doğanın renk hafızasını resimlerinde yeniden canlandırıyor. Bu yönüyle eserler, yalnızca görsel bir deneyim değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir sanat pratiğinin manifestosu niteliğinde.

Başdemir’in resimlerinde amonit fosilleri, yaşamın sürekliliğinin birer sembolü olarak öne çıkıyor. Kare formlar, Türk kültüründe dört elementi temsil eden kadim bir simgeyi çağdaş bir anlatım içinde yeniden yorumluyor. En sıra dışı unsur ise geri dönüştürülmüş muz lifleri… Resim sanatında ilk kez kullanılan bu malzeme, hem yenilikçi hem de doğa ile bağ kuran bir sanat dili oluşturuyor.

Sanatçının eserleri, estetik bir beğeninin ötesinde; çevre duyarlılığı, kültürel bellek ve toplumsal sorumluluk kavramlarını da izleyiciye hatırlatıyor. Böylece Başdemir’in üretimleri, günümüz çağdaş sanatında nadir görülen bir ekolojik derinlik ve yerel kültürle harmanlanan evrensel bir bakış açısı sunuyor.

Eserleri inceleyen Adana İl Kültür Müdürü Emre Duru, sanatçının doğaya olan saygısını ve tekniğindeki yenilikçiliği övgüyle dile getirerek, “Bu yaklaşım yalnızca sanat değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi. Doğaya gösterilen bu duyarlılık, sanatın dönüştürücü gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor.” dedi.