Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde 26 gündür kayıp olan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur’u arama çalışmalarında, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile çekilen görüntüler ASELSAN tarafından analiz ediliyor.

Ramazan Batur için başlatılan arama çalışmaları 26’ncı gününde de devam ediyor. AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile gönüllülerin katılımıyla sürdürülen arama faaliyetleri, havadan İHA desteğiyle aralıksız yürütülüyor. Dağlık ve engebeli arazilerde termal kameralarla donatılmış İHA’lar sayesinde geniş alanlar hızlı ve etkili bir şekilde taranıyor.

AFAD tarafından elde edilen İHA görüntüleri, ASELSAN tarafından gelişmiş analiz sistemleriyle inceleniyor. Görüntüler defalarca kontrol edilerek muhtemel izler, hareketlilik ya da ipuçları tespit edilmeye çalışılıyor.