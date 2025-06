Gaziantep’te Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan bozayılara, aslan ve kaplanlara sıcak yaz günlerinde serinlemeleri için meyve ve sebzeler ile dondurulmuş etten oluşan buzlu kokteyli veriliyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Gaziantep’te Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanlar, sıcak havalarda buzlu meyve ve et kokteyli ile serinliyor. Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’ndaki sıcak havada hareket kabiliyetleri azalan bozayılar ile aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanlar için özel buzlu meyve, sebze ve et kokteyli hazırlanıyor. Her yıl 6 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda da havaların iyice ısınması ile hayvanlar için özel tedbirler alınırken, özellikle yırtıcı hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile diğer hayvanlar ise havuz ve fıskiyelerle serinletiliyor.

Bozayı ve aslanların buz kokteyli keyfi

Parktaki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlara havanın en sıcak olduğu saatlerde buzlu et, bozayılara ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyve kokteyli veriliyor. Sıcaklardan bunalan ve barınaklarındaki havuzlarda vakit geçiren hayvanlara bakıcıları tarafından dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli verilirken, deve, zebra ve devekuşu gibi diğer hayvanlara ise fıskiyelerle su tutuluyor. Parktaki hayvanların etkili olan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için büyük bir çaba sarf edilirken, bakıcılar sıcaktan bunalan hayvanları, özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve, sebze ve et kokteyli ile besliyor. Hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre buz kalıplarında dondurulan etler, meyveler ve sebzeler, hayvanlar için lezzetli bir alternatif oluşturuyor.

Hayvanların buzlu kokteyli keyfi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden bozayıların meyvelerden oluşan, aslan, kaplan ve diğer yırtıcı hayvanların etten oluşan buzlu kokteyli yediği anlar ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havaların iyice ısınmasıyla parktaki bazı hayvanların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte hayvanların da sıcaktan bunaldığını ve hayvanları serinletmek için buzlu meyve ve et kokteyli yöntemleri uyguladıklarını belirten Celal Özsöyler, yırtıcı hayvanlar kategorisinde yer alan kaplan, aslan ve boz ayıların bulunduğu barınaklarda kışın ısınmalarının sağlandığını, yazın kavurucu sıcaklarından ise serinlemeleri için havuzların bulunduğunu bildirdi.

Özsöyler, bozayılara özel hazırlanmış kokteyl içerisinde çilek, elma ve kivi gibi mevsimlik meyvelerin dondurularak verildiğini, aslanların ve kaplanların ise buzlu etler verilerek serinlemesinin sağlandığını belirtti.

"Hayvanları serin tutacak meyve, sebze ve etlerle besliyoruz"

Fil, zebra ve deve gibi hayvanların da fıskiyelerle veya hortumla günün belirli saatlerinde ıslatılarak serinletildiğini belirten Özsöyler, "Yaklaşık 350 türden 8 bin adet hayvanı parkımızda misafir ediyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle yazlık barınaklarında serinleme havuzları olan ayılar, aslanlar, kaplanlar, leoparlar ve jaguarlar havuzlarına girip serinliyorlar. Bunun yanında ayılarımıza meyve kokteyli, diğer yırtıcı hayvanlarımıza ise et kokteyli veriyoruz. Ayılara özellikle üzüm, karpuz, kavun, salatalık ve bunun gibi günün menüsüne göre meyve kokteyli hazırlayarak, özellikle öğle vakitlerinde havuzlarına atarak serinletiyoruz. Aslan, kaplan ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlarımızın da havuzlarına et kokteyli atıyoruz. Bu etleri yiyerek hem serinliyorlar hem de sıcak havaları daha rahat geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Hayvanların yazlık barınaklarının tamamında havuz bulunduğunu bildiren Özsöyler, filleri, develeri ve deve kuşları ile zebra gibi hayvanları da özellikle aşırı sıcak saatlerde su hortumları ile serinlettiklerini belirtti.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yılda 5 milyon kişiyi ağırladıklarını da sözlerine ekleyen Özsöyler, Türkiye ve dünyanın her tarafından ziyaretçilerin Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı gezmek için geldiğini söyledi.