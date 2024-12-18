Eskişehir’de, güneşli havayı fırsat bilerek uzanan sevimli köpeğin görüntüsü çevreden geçenleri gülümsetti. Yenikent mahallesindeki kaldırımda sere serpe uzanan sokak köpeği, hareketleri ile dikkat çekti. Soğuk havaya rağmen ara ara yüzünü gösteren güneşi fırsat bilip uzanan köpek, vatandaşları gülümsetti. Sırtını sıcak kaldırıma, karın bölgesine güneş ışıklarına tutup ısınmaya çalışan sevimli köpek güzel görüntüler oluşturdu.
Çevreden geçen bazı vatandaşlar da köpeği sevip bol bol fotoğrafını çekti.
Kaynak: iha