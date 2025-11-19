Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukların en iyi şartlarda eğitim alması için çalıştıklarını söyledi.

Şener, ilçede eğitim veren okullara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Şener, son olarak Hacivat Karagöz Anaokulu, Demirhisar İlkokulu ve Karacailyas Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Şener, eğitim kurumlarının ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgiler aldı. Öğretmenlerin ilettiği eksiklikleri not alan Şener, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Şener, "Eğitimcilerimizin ve idarecilerimizin her zaman yanındayız. Eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz. Okullarımızı sık sık ziyaret ederek eksiklikleri yerinde tespit ediyor, gerekli çalışmaların hızla yapılmasını sağlıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz; onların en iyi koşullarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Sınıfları gezen Şener, öğrencilerle sohbet ederek dersleri, ilgi alanları ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Özellikle okul öncesi eğitim gören miniklerle yakından ilgilenen Şener, çocukların mutluluğunun kendilerini memnun ettiğini ifade etti.