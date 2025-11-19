Mersin’de terör örgütü DEAŞ’ın sözde yönetim sorumlusu olduğu değerlendirilen şüpheli, MİT ve polisin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün sözde yönetim kademesinde yer aldığı yönünde bilgiler bulunan A.A. isimli şahsın Mersin’de bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.