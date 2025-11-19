Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ’ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında örgüt üyesinin de bulunduğu 10 şüphelinin örgüte finans sağladığı belirlendi. Ekipler, son 3 ayda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.