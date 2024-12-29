Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Yeni Yıl Kadınlar Matinesi’ne yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem gönüllerince eğlendi, hem de sosyalleşti.

Şehzadeler Belediyesi’nin ilkini geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği ve kadınlar tarafından yoğun bir ilgi gören Kadınlar Matinesi’nin ikincisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Büyükşehir Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Şehir merkezinden otobüslerle fuar alanına taşınan kadınlar için ücretsiz olarak düzenlenen metinede, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ev sahipliğini yaptığı matineye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce kadın katıldı. Efe Çıraklar’ın sahne aldığı Yeni Yıl Kadınlar Matinesi’ne yoğun ilgi gösteren kadınlar, birlikte gönüllerince eğlendikleri bir gün yaşadı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, gecede yaptığı konuşmasında Şehzadeler’in kadınların daha mutlu ve daha huzurlu olacağı bir kent olması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Durbay, coşkulu kalabalığa şöyle hitap etti “Canım kadınlar, ne zaman sizin karşınıza çıksam, ne zaman bu mikrofonu elime alsam içimi büyük bir mutluluk, büyük bir gurur kaplıyor. Çünkü siz kadınlar, hayatın tüm yükünü çeken ama ne evde, ne sokakta, ne sosyal hayatta asla hak ettiğini göremeyen, aslında bulunduğunuz her yeri güzelleştirmenize rağmen bir türlü hak ettiğini alamamış canım kadınlar. İyi ki varsınız, iyi ki bu akşam sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz Eylül ayından Kurşunlu Han’da Kadınlar Matinesi yapmıştık. Ne oturacak yer, ne de sahnede kıpırdayacak bir alan vardı o kadar güzeldik ki, o kadar beraberdik ki bu güzellik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in kulağına gitmiş, ne kadar güzel bir etkinlik olduğunu ifade etmişti. Başkanım bir sonraki etkinlikte sizleri aranızda görmek istiyoruz demiştim. “Madem başımızın tacı olan kadınlar bu etkinliği bu kadar sevdi, bundan sonra birlikte ve daha sık yapalım, biz de katkı koyalım”dedi. Bu akşam Mimar Ferdi Zeyrek’in katkılarıyla, Manisa Büyükşehir’imizin katkılarıyla Kadınlar Matinemizi gerçekleştiriyoruz. Kendisi de aslında bu akşam burada sizlerle olacaktı ama bir Ankara programı olduğu için katılamadı. En samimi duygularıyla sevgi ve selamlaını iletti. Ben de hepimiz adına kendisine teşekkülerimi sunuyorum” dedi.

Seçimden önce ve sonra kadınlara verdiği sözü hatırlatan Başkan Durbay, “Kadınlar artık Şehzadeler’de Manisa’da daha mutlu olsun diye yola çıktık ve sizlere mahçup olmamak için de var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Bebek Bakım Kabinlerimiz geldi, birkaç hafta içinde kurulumlarını tamamlıyoruz. Artık siz çarşıya çıktığınızda, işlerinizi halletmeye geldiğinizde bebeklerinizin, çocuklarınızın ihtiyaçlarını bebek bakım kabinlerinde karşılayabilecek ve eve dönme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Kadın Dayanışma Merkezimizi de Manisa Barosu işbirliği ile en kısa sürede hayata geçiriyoruz. Hem hukuki hem psikolojik destekle yanınızda olacağız. Sizlerin de katılımıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde hep birlikte çok güçlü bir ses yükselttik. Hepsini sizlerle başardık. Size bir müjdem daha var, en büyük isteklerinizden biri kreşlerdi. Çünkü çocuklarımız kreşlerde hayata daha güzel hazırlansın, hem arkadaşlarıyla sosyalleşsin, hem de kadınlar da sosyal hayata daha fazla katılabilsinler diye 2 Ocak 2025 tarihinde açılışımız var. Yine bir kreşimizin daha restorasyonu tamamlanıyor, Bir tane de Şehir Hastanesi’nin bulunduğu bölgeye çok büyük, çok güzel bir kreş için yine Ferdi Başkanımızın desteği ile, yerini büyükşehirden aldık. Projemiz tamamlandı kazmayı vurup başlatacağız. Ve bir müjde daha bir kaç ay içinde Kadın Spor Merkezi’miz MASKİ İkiz Kuleler’in altında açılıyor. Daha birçok projemiz var. Şehzadeler, kadınların daha huzurlu, daha mutlu olduğu bir kent olacak. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız, beraber çok güzeliz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban da geceye katılan tüm kadınların yeni yılını kutlayarak sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Efe çıraklar’ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde sahnede gönüllerince eğlenen kadınlar, günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşarak eğlenme fırsat buldukları bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasını talep ettiler.