Eskişehir’de şehir merkezinde yöresel kıyafetli insanlar tarafından gezdirilen atlar vatandaşlarda merak uyandırdı.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde yöresel kıyafet giren insanlar tarafından atlar gezdirilmeye başlandı. Nereye götürüldüğü ve hangi amaçla şehir merkezinde olduğu bilinmeyen atlar, o sırada cadde üzerinde bulunan çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Öte yandan ise oluşan bu durum vatandaşların içinde merak uyandırdı. Bazı insanların atlarla fotoğraf çekindiği görüldü.