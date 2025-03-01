Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’Evimiz Atölye Projesi’nin geçtiğimiz dönem başladığını ve şimdiye kadar 44 mahallede 2 bin 589 kadına ulaştığını belirterek, "Proje ile evde gizli kalmış iş gücü ortaya çıkarıldı" dedi.

Başkan Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte ‘Elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganıyla yürütülen, ‘Evimiz Atölye’ projesi kapsamında oyuncak yapım atölyesini tamamlayan kadınlarla sertifika töreninde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan, Başkan Seçer, kadınların ayakları üzerinde durarak yaşamasının önemine dikkat çekerek, "Hepimizin gayesi eşimizle, dostlarımızla ve ailelerimizle mutlu bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bugün burada bizi bir araya getirende bu gayemiz. Kadınlar eşi, kardeşleri ve ailesi dahi olsa kimseye muhtaç olmasın" dedi. "Bizim nazarımızda kadın da bir erkekte bir, ayrım yok" diyen Seçer, kadının gücüne vurgu yaptı.

Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı gıda kolisi desteği ile ilgili de konuştu. Gıda kolisi desteğinin yardımdan sayılmaması gerektiğinin altını çizen Seçer, önemli olanın gıda kolisi desteği yapmak değil kolinin içerisine kaliteli içerik koymak olduğunu belirtti. Seçer, "Yaptığımız gıda kolisi desteği, yardım değildir. Sizin paranızı size gönderiyoruz. Benim mutfağımda ne pişiyorsa aynı kalitedeki ürünleri Ramazan kolilerine koyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Seçer, belediye başkanlarının görevinin, kamu kaynaklarını doğru ve adil bir şekilde vatandaşa hizmet olarak sunmak olduğunu kaydetti. Belediye başkanının, vatandaşın güvendiği, halkın hakkını gözeten, vatanını ve milletini seven biri olması gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Biz bu anlayışla adalet dağıtıyoruz. Mersin halkı da 1 yıl önce bize, ‘Başkanımıza güveniyoruz, çünkü onun tek derdi Mersin ve hemşehrileri’ diyerek destek verdi" şeklinde konuştu.

Evimiz Atölye Projesinin geçtiğimiz dönem başladığını ve şimdiye kadar 44 mahallede 2 bin 589 kadına ulaştığını söyleyen Seçer, proje ile evde gizli kalmış iş gücünün ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Kadınların proje sayesinde evde üretim yapıp ailesinin ekonomisine katkı sağlayabildiğini belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlardan gelen talepleri önemle dikkate aldıklarını kaydetti.

"Bütün talep ve isteklerinizi Alo 185 ile bize iletebilirsiniz"

’Alo 185 Teksin’ uygulamasının Mersin’de yaşayan tüm vatandaşların ama özellikle de kadınların hayatını kolaylaştırmakta çok önemli bir görevi üstlendiğine vurgu yapan Seçer, "Alo 185 demek, Vahap Seçer’i aramak demek, hiçbir fark yok. Bütün sorunlarınızı, taleplerinizi ve isteklerinizi Alo 185 ile bize iletebilirsiniz" dedi.

"Biz Türkiye’de sosyal politikalarda en çok beğenilen belediyelerin başında geliyoruz"

Mersin Büyükşehir olarak 100 ayrı kalemde sosyal politikaları olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti; "Biz Türkiye’de sosyal politikalarda en çok beğenilen belediyelerin başında geliyoruz. Belediye de devletin bir kurumudur. Biz, ‘Önce vatandaşım’ diye düşünüyoruz. Ne mutlu ki Mersin zengin, çalışan, üreten bir kent. Mersin’in belediyesi de güçlü."

"Artık Türkiye’de Mersin konuşuluyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yılından itibaren Mersin’in güzelleştiğini ve insanların güven içerisinde yaşadığı bir şehir haline geldiğini aktaran Seçer, "Şehrimize bir vizyon ve değer kattık, güzellik getirdik. Artık Türkiye’de Mersin konuşuluyor. ‘Mersin Türkiye’nin en güzel kenti’ deniliyor. ‘Mersin muhteşem olmuş, Mersin güzel olmuş’ dedikleri zaman Mersinlilerle ve kentimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizler sizler için var gücümüzle çalışıyoruz"

Mersin’de ayrım gözetmeksizin 13 ilçede de hizmetlerini her kesime eşit ve adil bir şekilde ulaştırdıklarının altını çizen Seçer, "Herkese eşit hizmet ulaştırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi sizin eviniz, ben de sizin ailenizin bir ferdiyim. Bizi böyle görün, çünkü biz de sizi böyle görüyoruz. Mersin’de yaşamaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyun. Elbette zor günlerimiz vardır, bunlar aşılır. Bizler sizler için varız. Çocuklarımızın geleceği için bu bilinçle çalışıyoruz. Bizden yana rahat, mutlu ve huzurlu olun" diye konuştu.

"Sizlerin mutluluğu bu projeyi yürütmekteki en büyük motivasyonumuz"

Kadınlarla Evimiz Atölye Projesi kapsamında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise "Bu projeyle sizlerle birlikte olmak, işbirliği yapmak, sosyalleştiğinizi, mutlu olduğunuzu görmek bizim bu projeyi yürütmekteki en büyük motivasyon kaynağımız. Bu hayat pahalılığında, siz kadınların bir nebze olsun ferahlaması, bir araya gelmesi ve sosyal etkinlikte bulunması da çok kıymetli" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.