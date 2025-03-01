Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayelerinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF’25), "Toplum 5.0" temasıyla yaklaşık 50 bin öğrenciyi teknoloji ve iş dünyası ile bir araya getirdi. 16 üniversitenin iş birliğiyle iki gün süren fuar, katılımcı sayısı ve içerik zenginliğiyle büyük ilgi topladı.

Manisa Valiliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ana sponsoru olduğu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin (MCBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF’25), MCBÜ Şehzadeler Yerleşkesi’nde büyük bir başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 50 bin öğrencinin katılım gösterdiği fuarda iki gün süren etkinlikler boyunca kariyer söyleşileri, atölye çalışmaları, paneller ve yarışmalar düzenlendi. Fuar, öğrencilere farklı sektörlerden temsilcilerle tanışma ve kariyer planlamalarına yön verme imkanı sundu. Spor, sanat, medya, bilim ve iş dünyasından önemli isimler fuara konuşmacı olarak katıldı. Etkinliklerin paralel salonlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi, katılımcıların daha fazla fırsatla karşılaşmasını sağladı. Ege Kariyer Fuarının organizasyonunda bin 500 öğrenci gönüllü olarak görev aldı. Fuarın önemli bir yeniliği, öğrencilere MCBÜ Kampüs yazılımı aracılığıyla sunulan dijital çözümlerdi. MCBU Kampüs yazılımı İŞKUR ile senkronize edilerek öğrencilerin iş ve staj bulma durumları artık anlık takip edilebilecek. Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmelerde, fuarın öğrencilere iş dünyasıyla doğrudan temas kurma fırsatı sunduğu ve kariyer planlamalarına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Rektör Kibar: "Fuar, geleceğin iş dünyasına hazırlık oldu"

Fuarı değerlendiren Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "EGEKAF’25, öğrencilerimizin iş dünyasıyla doğrudan temas kurmalarına olanak sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onların dijital yetkinliklerini geliştirmelerine de yardımcı oldu. Fuar, öğrencilerimizi kariyer fırsatlarıyla buluşturdu ve onları geleceğin iş dünyasına hazırlayan bir köprü görevi gördü. ‘Toplum 5.0’ teması, dijitalleşen dünyada öğrencilerimizin daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için önemli bir zemin oluşturdu. MCBÜ Kampüs yazılımı gibi yenilikçi uygulamalar, organizasyonel başarıyı pekiştirerek öğrencilerimize iş başvurularını ve staj süreçlerini takip etme konusunda büyük kolaylık sağladı. Bu tür etkinliklerin, gençlerimizin iş gücü piyasasında daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri adına ne denli önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

EGEKAF’25, bölgedeki en kapsamlı kariyer fuarlarından biri olarak, katılımcı sayısı ve içerik zenginliğiyle büyük ilgi topladı. Fuar, öğrencilerin iş dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmalarına olanak tanıyan önemli bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı.