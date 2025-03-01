Aydın’ın Karacasu ilçesinde sahnelenen ’Tıngır Mıngır Ülke’ isimli çocuk tiyatrosunda, Karacasulu çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen tek perde çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke", Karacasu Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluştu. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da çocuklar ve veliler ile birlikte oyunu izleyerek, sanatsal etkinliğe ortak oldu. Oyun sonunda Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibine emeklerinden dolayı çiçek takdim eden Başkan Büyükyapıcı, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Bu anlamlı etkinliğin Karacasu’da gerçekleşmesini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederiz. Sanata ve çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sunan bu tür etkinliklerin ilçemizde devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.