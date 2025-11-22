Sivas’ta 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri vatandaşları bilinçlendirmek için stant kurdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla alış-veriş merkezinde stant açtı. Vatandaşlara diş fırçalama eğitimleri vererek diş sağlığı konusunda soruları yanıtlayan öğrenciler standı ziyaret edenler broşürler dağıttı. Çocuklarla da yakından ilgilenerek diş sağlığı konusunda eğitimler veren üniversite öğrencileri, diş fırçalama alışkanlığını oluşturmayı amaçladılar. Etkinlikte konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr Recai Zan, "22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla açtığımız bu stantta toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda becerilerini ve ilgilerini arttırmayı amaçladık. Tüm meslektaşlarımın 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutluyorum" dedi.