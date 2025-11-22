Yakın Doğu Oluşumu Okulları, gelenekselleştirdiği "Ata’ya Saygı Yol Koşusu" ile yüzlerce öğrenciyi ve veliyi bir araya getirdi.

Yakın Doğu İlkokulu Spor Kolu Tertip Komitesi tarafından düzenlenerek gelenekselleştirilen Ata’ya Saygı Yol Koşusu’nun ikincisi coşkulu bir buluşmaya dönüştü. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’ndeki NEU Event Park’ta gerçekleştirildi.

Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu ile Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlik, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin aynı duyguda buluştuğu anlamlı bir dayanışma ortamı sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen yarışlar, saat 10.30’da NEU Event Park’ta start aldı. 2019 ve 2018 doğumlu öğrenciler 400 metrelik parkurda ter dökerken, 2017, 2016 ve 2015 doğumlu öğrenciler 800 metrelik mesafede yarıştı. Daha büyük yaş gruplarından 2014, 2013 ve 2012 doğumlu öğrenciler ile genel klasmanda yer alan veliler ise 1000 metrelik parkurda mücadele ederek etkinliğe heyecan kattı.

Tüm şartlar, kız ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirildi. Günün sonunda tüm katılımcılara anı madalyası verilirken, her kategoride ilk üçe giren öğrenci ve velilere kupa takdim edildi. Etkinlik boyunca, DJ Ece Kanmaz performansları eşliğinde eğlenen çocuklar ve aileleri hem Ata’yı anmanın hem de sporun birleştirici ruhunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Günün en hızlı adımları

Ataya Saygı Yol Koşusu’nda tüm yaş kategorilerinde birinciler belli oldu. 2019 doğumlu öğrencilerin yarıştığı 400 metre parkurunda kızlarda Yaz Edizer, erkeklerde ise Kuzey Kutup birinci oldu. 2018 doğumlu öğrencilerin yarıştığı parkurda ise kızlarda Cemre Günsel Haskasap, erkeklerde Ali Keya Sözöz ilk sırayı aldı. 2017 doğumlu öğrencilerin yarıştığı 800 metre parkurunda ise kızlarda Mia Ulu, erkeklerde Arel Özsoy yarışı birincilikle tamamladı. 2016 doğumlu kızlar 800 metrede Hacer Sarıoğlu, 2016 doğumlu erkekler 800 metrede ise Güner Arnavutoğlu birinci oldu. 2015 doğumlu kızlar 800 metrede Selin Mannaş, 2015 doğumlu erkekler 800 metrede Aleksey Chuvakin ilk sıraya yerleşti.

2012-2013-2014 doğumlu kızlar 1000 metrede Alya Öğmen, aynı yaş grubundaki erkekler 1000 metrede ise Ben Louis birinciliği elde etti. Anneler 1000 metrede Gönül Özkan, babalar 1000 metrede ise Ali Kayral parkuru birincilikle tamamladı.

Dereceye giren öğrenciler kupalarını; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, Dr. Suat Günsel İlkokulu Müdürü Canan Gürkan, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Esen Bahadır ile Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavini Aytekin Zekai’nin ellerinden aldı.

Ata’ya Saygı Yol Koşusu’nun organizasyonunu üstlenen Yakın Doğu İlkoklu’nun Müdürü Fatma Coşar etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ata’ya Saygı Yol Koşusu’nun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını söyleyen Coşar, "Çocuklarımızın Atatürk’e duyduğu sevgi ve minneti, sporun coşkulu ve birleştirici atmosferi ile pekiştirdik" dedi.

Fatma Coşar, "Yakın Doğu Oluşumu olarak bu bilinci gelecek nesillere taşımayı bir görev olarak görüyoruz. Bugün burada koşan her bir öğrencimizin, taşıdığı bu duyguyu yaşamı boyunca yüreğinde taşıyacağına inanıyorum. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Haskasap: "Gururumuzu artıran öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum"

Yakın Doğu Oluşumu Okulları’nın öğrencilerini Atatürk sevgisi, spor kültürü ve sağlıklı rekabet bilinciyle yetiştirmeyi çok önemsediğini söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, "Ata’ya Saygı Yol Koşusu’nun her yıl daha büyük bir coşkuyla gerçekleşmesi, ailelerimizin ve öğrencilerimizin bu değerleri içselleştirdiğinin en güçlü göstergesi. Bu anlamlı buluşmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Ata’ya Saygı Yol Koşusu’nun bu yıl da tam bir şenlik havasında geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, "Öğrencilerimizin coşkusunun yanı sıra ailelerimiz ve öğretmenlerimiz arasında güzel bir kaynaşma ortamı da oluşturdu. Bu anlamlı günde bizlerle olan tüm katılımcılara ve dereceye girerek gururumuzu artıran öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.