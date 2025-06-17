Bayburt merkeze bağlı Sarımeşe köyünde yapımı tamamlanan Sarımeşe Göleti Sulama Projesi ile 2 bin 250 dekarlık tarım arazisi, suya kavuşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen projenin geçici kabul çalışmaları, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban ve beraberindeki heyet tarafından titizlikle incelendi. Tamamlanan sulama inşaatı kapsamında toplamda 13,3 kilometre boru döşenerek, modern sulama altyapısı oluşturuldu. Ayrıca projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 90 adet sanat yapısı da inşa edilerek, bölgedeki sulama faaliyetlerine büyük katkı sağlanacak. Sarımeşe Göleti Sulaması, Bayburt’un tarımsal potansiyelini artırarak, çiftçilerin daha verimli üretim yapmasına imkan tanıyacak. Projenin, bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.