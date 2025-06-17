Arpaçay’da tahrip edilen ve bir çok noktada tıkanan içme suyu hattı şebekesi yeniden onarılarak ilçeye sağlıklı bir şekilde su verilmeye başladı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde yaşanan su kesintileri nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, Carcı ve Taşlıağıl köylerinde bulunan ana şebekeye bağlı kaptaş ve boru hatlarını takibe aldı.

Belediye Başkanı Zeki Elma’nın bizzat takip ettiği çalışmalarda belediye ekipleri boru hatlarında detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kaptaşların tahrip edildiği ve tıkandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kırılan boruları tamir ederek ilçeye su bağlantısı yeniden sağladı.

Konuyla ilgili olarak Arpaçay Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "2024 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra su ve kanalizasyon hatlarımıza yapılan insanlık onuruna yakışmayan hainliği yapan yada yaptıranları şiddetle kınıyoruz. Kimsenin vatandaşlarımızı mağdur etmeye hakkı yoktur. Bu sabotajı yapanları halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Biz Arpaçay Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar hizmetlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.