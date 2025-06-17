Erzincan’da büfede gece saatlerinde çıkan yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Erzincan’ın 13 Şubat Caddesi üzerinde gece saatlerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirerek yeniden alevlenme riskine karşı önlem aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.