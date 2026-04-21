Erzincan'da hayatını kaybeden Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Karadaş için cenaze töreni düzenlendi.

Karadaş için Terzibaba Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Karadaş'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende duygusal anlar yaşanırken, katılımcıların büyük üzüntü içinde olduğu gözlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Karadaş'ın naaşı, dualar eşliğinde Akyazı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.