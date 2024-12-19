Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Bu yıl 4-5 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak olan “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerinin 110.Yılı Anma etkinlikleri çerçevesinde Planlama ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Enis Aslantatar’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum ve daire amirleri katıldı.

“Yoğun katılım bekleniyor”

Her yıl binlerce kişi, bu anlamlı etkinliklere katılmak için Sarıkamış’a akın ediyor. Bu yıl da yurtiçinden ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor. Anma törenleri kapsamında şehitler için dualar okunacak, yürüyüşler düzenlenecek ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

“Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor”

Etkinliklerin organizasyonu için çalışmalar, Kars Valiliği Başkanlığı’nda Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde, belediye, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülüyor. Alanda lojistik ve güvenlik tedbirleri özenle planlanırken, törenlere katılacak olan vatandaşlar için ulaşım ve konaklama imkanları da gözden geçirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlen toplantıda kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı. Kurumların görev alanları ve yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantı daha sonra sona erdi.