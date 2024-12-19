Kayseri’de bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen silahla kasten yaralama olayı ile ilgili çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; olayın şüphelisi M.E. saklandığı adreste suç aleti ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.