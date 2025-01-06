Kars’ın gözde turizm noktalarından biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını bekliyor. Kayak pistlerindeki kar kalınlığı 55 santimi aştı.

Kayak sezonunun hareketli geçtiği Sarıkamış, kristal kar yapısıyla Türkiye’nin ve dünyanın en nadide kayak merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Son yağışlarla birlikte pistler, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ideal seyiyeye ulaştı.

Yetkililer, bölgedeki tesislerin kayak severler için hazır ve kar kalitesinin mükemmel seviyede olduğunu belirtti. Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki otellerin büyük bir kısmında doluluk oranı şimdiden yüzde 90’lara ulaştı.

“Turist akını bekleniyor”

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde bulunan turizmciler, “Bu yıl kar yağışıyla birlikte kayak sezonumuza harika bir başlangıç yaptık. Misafirlerimizi eşsiz doğa güzelliklerimiz ve kristal kar keyfiyle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sarıkamış Kayak Merkezi, 25 kilometre uzunluğundaki pistleri, modern telesiyej sistemleri ve eşsiz doğasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar kalınlığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış, güvenli kayak imkanları ve doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için bu sezon da vazgeçilmez bir rota olacak.

“Sarıkamış Kayak Merkezi”

Sarıkamış’ı diğer pistlerden ayıran en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal güzelliğidir. Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış’ta mevcuttur.

Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini yitirmeyip, kayak severlere pırıl pırıl piste, güvenle kayma zevkini yaşatmaktadır. Sarıkamış’ta bulunan kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgara karşı korunaklıdır ve pistlerde çığ tehlikesi bulunmamaktadır.

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan ve "Türkiye’nin lnsburg’u" diye de adlandırılan Sarıkamış’ı diğer pistlerden ayıran özelliklerin başında bölgeye yağan karın cinsi ve oranı geliyor. Sarıkamış dışında sadece Alpler’de bulunan kristal kar, kayak sporu için son derece elverişli. Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen, kar ilk yağdığı günkü özelliğini kaybetmiyor. Sarıkamış’ın kayak pistlerinde çığ tehlikesi yok. Ayrıca pistler sarı çam ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgardan da korunuyor.

Toplam Pist Uzunluğu 25 kilometredir. Pistler 2 etaplı olup, zirveden 1.etapa kadar 5 pist, 1.etaptan aşağıya kadar ise 2 pist vardır. İlaveten zirveden Karanlık Dereye 2 pist inmektedir. Bu bölgede 200 metrelik half-pipe (snowboard) pisti bulunmaktadır.