Eskişehir’de kar yağışı sonucunda Seyitgazi’nin Sarayören Mahallesi beyaza bürünürken, ortaya çıkan güzel manzara vatandaşın cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Sarayören Mahallesi’nde kar yağışı etkili oldu. Gün içerisinde kendisini gösteren yağış sonucunda mahalle beyaza büründü. Bölge sakini Recep Ongun’un cep telefonu ile çektiği fotoğraflarda çatıların ve boş arazilerin karla kaplandığı görüldü. Mahalle muhtarı Tevfik Demir ise güzel manzaralar ortaya çıkaran karın kendilerini sevindirdiğini ve ilerleyen günlerde yağışların yoğunlaşmasını beklediklerini ifade etti.