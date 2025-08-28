Denizli’nin Sarayköy ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından önemli bir yatırım daha kazandırıldı. Sarayköy’de yapımına başlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu içinde barındıran sağlık kompleksi için temel atma töreni düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli’ye önemli bir sağlık yatırımı daha kazandırılıyor. Sarayköy’de yapımına başlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu içinde barındıran sağlık kompleksi için temel atma töreni düzenlendi. Temel atma töreni programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun tamamlanmasıyla Sarayköy’ün önemli bir sağlık kompleksine kavuşacağını belirterek; "Denizli’mizin her ilçesinde vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacını karşılayacak sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sarayköy’e de İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonunu içinde barından bu binanın temelini atıyoruz. Bugün Sarayköy’e heybemiz dolu olarak pek çok müjdeyi vermeye geldik. İnşaatımız tamamlandığında şuan kullandığımız İlçe Sağlık Müdürlüğü binasını boşaltarak burada yeni bir Aile Sağlığı Merkezi açacağız. Yine Sarayköy’ümüze sıcak suyun ve çamurun kullanılabileceği 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapmak istiyoruz. Böyle bir hastaneyi hayata geçirebilmek için en önemli ihtiyacımız elbette ki bu binanın yapılabileceği arsanın temini konusudur" dedi.

2025 yılı içerisinde temeli atılacağını ve en kısa sürede faaliyet göstereceğini dile getiren Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Bundan önceki dönemde Sarayköy Belediyemizle yaptığımız çalışmalar sonucu PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunun bulunduğu alandan Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilebileceğine dair bir ön olur almıştık. Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Denizli ziyareti sırasında 2025 yılı içerisinde 100 yataklı hastanenin Sarayköy’e temelinin atılacağının müjdesini vermişti, bizler de bir an önce bu çok önemli yatırımı Sarayköy’ümüze kazandırmak için Sarayköy Belediyemizden arsamızın tahsisini istedik, inşallah tahsisi yapıldığında 2025 yılı içerisinde temeli atılacak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Projenin hayata geçmesinde bize destek olan milletvekillerimize ve valimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da Sarayköy’ün sağlık alt yapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı başlatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine kolay, hızlı ve kaliteli şekilde ulaşabilmesi için atılan bu adım, ilçemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün temelini attığımız bu önemli yatırım ile farklı alanlarda hizmet veren sağlık birimlerimizi modern, donanımlı ve tek çatı altında buluşturuyoruz. Sarayköy’ümüz bu eserle birlikte sağlık alanında yeni bir döneme atım atacak, hemşerilerimiz çok daha hızlı, nitelikli ve etkin sağlık hizmetlerine en kısa sürede ulaşma imkanına kavuşacaktır. Bu önemli yatırımın İlçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni sağlık kompleksimizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından yapılan duanın sonrasında Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı.

Temel atma törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik, Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Denizi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.