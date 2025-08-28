Türkiye genelinde su kaynaklarının zenginleştirilmesi için 17 milyon yavru sazan doğaya bırakılması planlanıyor. Bu kapsamda Elazığ’daki göl ve barajlara da yıl içinde 5 milyon 786 bin yavru sazan salınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında, 2025 yılı içinde Elazığ’daki doğal göl ve baraj göllerine toplam 5 milyon 786 bin yavru sazan balığı bırakılacak. Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilen 17 milyon yavru sazanın 15 ile ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gönderileceği belirtilirken, Elazığ’da Özlüce Baraj Gölü’ne ise Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Karakoçan İlçe Tarım ve Orman müdürü ve teknik personelin katımıyla 35 bin yavru sazan bırakıldı.