SANA ‘İlham Yolculuğu’ kapsamında 500’e yakın girişimci ve girişimci adayı kadına eğitim desteği verirken, kadın gıda işletmelerine ise toplam 500 bin TL hibe desteğinde bulundu.

1952’den bu yana Türkiye’deki mutfak kültürünün önemli bir parçası olan SANA, farklı hayatlara, hayallere sahip kadınların, mutfakta başlayan ve hayallerini gerçekleştirmeye doğru giden hikayelerini, “İlham Yolculuğu” ile destekledi. SANA “İlham Yolculuğu” ziyaret ettiği AVM’lerde toplam 400 bin kişiyle buluşurken, 500’e yakın girişimci ve girişimci adayı kadına eğitim verdi. Kadın gıda işletmelerine toplam 500 bin TL hibe desteğinde bulundu.

“Projemiz ile kadın girişimcilerin hayallerini bir adım öteye taşımalarına katkıda bulunduk”

Kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla SANA ‘İlham Yolculuğu’ sosyal sorumluluk projesinin 2024 programını başarıyla tamamladığını ifade eden SANA Pazarlama Direktörü Deniz Kalafat Uysal, “SANA, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) ile gerçekleştirdiği sana ilham yolculuğu projesi ile; 21-24 Eylül’de Gaziantep, 12-15 Ekim’de Kayseri, 19-22 Ekim’de Samsun, 3-4 Kasım’da Hatay ve son olarak 23-26 Kasım’da İzmir’i ziyaret etti” diye konuştu.

“Bu yolculuğu var gücümüzle destekliyoruz”

SANA İlham Yolculuğu Projesi’ne ilişkin konuşan SANA Pazarlama Direktörü Uysal, “Ülkemizde köklü bir geçmişi olan sana, 1952 yılından bu yana Türkiye için durmaksızın çalışan, ilklerin öncüsü bir marka. İnşa edilen okullar, çocuk felcine karşı aşı kampanyaları, yeni nesillerin yeterli beslenebilmesi için gıda destek projeleri, tüm Türkiye’yi kasıp kavuran sana konserleri ve daha niceleri. Bugünse geçmişten aldığımız bu güçle başlattığımız ‘SANA İlham Yolculuğu’nun 2024 programını tamamladık. 5 ilde gerçekleştirdiğimiz yolculuğumuzla binlerce kadına ulaştık ve hayallerine ortak olduk. Sana olarak kadınların mutfakta ya da mutfağın dışında, kurduğu her hayali gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Bu yolculuğu var gücümüzle destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Projemiz ile kadın girişimcilerin hayallerini bir adım öteye taşımalarına katkıda bulunduk” şeklinde konuştu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise kadın girişimcilerin sağlayacağı faydaların kadınların güçlenmesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Bezircioğlu, “KAGİDER olarak, tam 22 yıldır gerçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların hayatına dokunduk. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir. Sana ve MÜSEM ile gerçekleştirdiğimiz bu projeyle de yine yüzlerce kadına ilham olmak için çalıştık. Bu değerli projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz” dedi.

MÜSEM Başkanı Doç. Dr. Talat İnan da projenin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “SANA İlham Akademisi eğitimlerine değerli akademisyenlerimiz ile destek olduk. Kadın girişimcilerimizi eğitimlerimize gösterdikleri ilgiden dolayı yürekten tebrik ediyorum. SANA İlham Akademisi’nin kadınların hayatında fayda oluşturacak değişiklikler yapacağına eminim” ifadelerini kullandı.

SANA ‘İlham Yolcuğu Projesi’, SANA İlham Buluşmaları, SANA İlham Akademisi ve SANA İlham Noktası olmak üzere üç aşamadan oluştu.

Sana İlham Buluşmaları kapsamında sevilen içerik üreticisi Saadet Algan, 4 ilde ziyaret edilen AVM’lerde kadınlarla buluştu. Sana İlham Buluşmaları ile Hatay’da girişimci kadın işletmeleri; Lim’s Kahvaltı, Defne Kadın Kooperatifi, Hatay Gastronomi Evi ve Hızla Kapında, Saadet Algan eşliğinde ziyaret edildi. SANA İlham Buluşmaları ile farklı hayallere sahip kadınlarla keyifli, ilham verici sohbetler gerçekleştirildi. MÜSEM’in düzenlediği “Kendini Tanıma ve Kişiler Arası İletişim”, “Dijital Okuryazarlık” ve “Kendi Markanı Oluşturmak” başlıklı eğitimler verildi.

SANA İlham Noktası ile gıda alanında faaliyet gösteren işletmeye sahip kadın girişimciler tarafından yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucu seçilen 5 girişimci kadın; Gaziantep’te Rika’z Mutfak, Kayseri’de Evreka Coffee, Samsun’da Tat Bi’meze, Hatay’da S.S Kırıkhan Kadın Girişimi Üretim ve işletme kooperatifi ve İzmir’de S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi SANA İlham Noktası hibesi ile desteklendi.

İşletmelere verilen hibe il ve işletme başına 100 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda sana ilham yolculuğu 4 ilde ziyaret ettiği AVM’lerde yaklaşık 400 bin kişiyle buluşurken, 5 ilde 500’e yakın girişimci ve girişimci adayı kadına eğitim verdi ve toplam 500 bin TL hibe desteğinde bulundu.

SANA ‘İlham Noktası’nda SANA Pazarlama Direktörü Deniz Kalafat Uysal, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Başkanı Doç. Dr. A. Talat İnan’ın oluşturduğu jüri üyelerinin yanı sıra Big Chefs Kurucusu Girişimci Gamze Cizreli ve Gazeteci Çiğdem Yılmaz isimler de yer aldı.