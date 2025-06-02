Samsun’da polis tarafından 5 adet tabanca, 2 tüfek, fişek ve kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 2 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet şarjör, 27 adet fişek ve 33 adet kartuş ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.