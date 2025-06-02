Samsun’da polis tarafından 5 adet tabanca, 2 tüfek, fişek ve kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan’da yakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Eyüpsultan’da yakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 2 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet şarjör, 27 adet fişek ve 33 adet kartuş ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA