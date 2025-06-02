Son üç yılda kredi kartı Wings ile seyahat eden müşteri sayısı 2 katına yükselirken, seyahat kategorisindeki işlem adedi 3 katına ulaştı. Kart sahipleri, sadece son bir yıllık dönemde yaklaşık 125 milyon işlem gerçekleştirdi ve toplam 1,5 milyar TL değerinde finansal fayda elde etti.

Akbank’ın 3 yıl önce yenilenen ve sürekli zenginleşen kredi kartı Wings, müşterilerine seyahatten günlük ihtiyaçlara, restoran ayrıcalıklarından sağlıklı yaşam harcamalarına hayatın her alanında fayda sağlıyor.

Kartın entegre ve kapsayıcı hizmetleriyle sektöre öncülük ettiğini ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına güçlü yanıt sunduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Tüm dünyada alışveriş ve harcama alışkanlıkları hızla değişiyor. Pandeminin de etkisiyle restoran ve seyahat harcamalarının temel ihtiyaçlarla benzer trendleri yakaladığı, sağlıklı ve iyi yaşamın önceliklendirildiği ve üründen ziyade deneyime yatırımların yapıldığı yeni yaşam tarzı değişimleri belirleyici konumda.

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde Wings’i üç yıl önce uçtan uca yeniledik. Kart sahipleri için hayatlarının her anında yanlarında olan bir ayrıcalıklar ekosistemi oluşturduk. Bu ekosistemi seyahat, restoran, bankacılık ve günlük yaşam olmak üzere dört temel alanda sürekli geliştiriyoruz. Böylece bugün kart sahipleri seyahatlerinin her aşamasında ve restoran harcamalarında kendilerine özel ayrıcalıklar ve indirimlerden yararlanıyorlar; sağlık, wellness ve günlük ihtiyaçlarında özel imkânlara sahip oluyorlar. Müşterilerimiz bankacılık işlemlerinde indirim, muafiyet ve bankacılık ürünlerinden ekstra Mil Puan kazanma fırsatı elde ediyorlar.

Kredi kartı, şeffaf ve kolay anlaşılır Mil Puan kazanımlarıyla da kullanıcılarına ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Kart sahipleri, harcamalarından ne kadar Mil Puan kazandıklarını ve Mil Puanları ile ne kadar bilet alabileceklerini her an mobil uygulamalarımızda görebiliyorlar. Müşterilerimizin dijital kullanım alışkanlıklarının ve bu alandaki yetkinliğimizin bir yansıması olarak da kart sahiplerinin yüzde 96’sı mobil kanallarımızı kullanıyor.

Trendleri ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli geliştirdiğimiz Wings’in başarısı rakamlara da yansıyor. Son 3 yılda kart ile seyahat eden müşteri sayımız iki katına ulaşırken, seyahat kategorisindeki toplam işlem adedi üç katına yükseldi. Wings kartını yurt dışında kullanan müşteri sayımız 2,5 kat, yurt dışı işlem adedi ise dört kat arttı. Kart sahipleri, sadece son bir yıllık dönemde yaklaşık 125 milyon işlem gerçekleştirdi ve toplam 1,5 milyar TL değerinde finansal fayda elde etti. Kazandıkları Mil Puanlarla ise 2024 yılında toplamda 50 binden fazla uçak bileti satın aldı. Bu değeri sürdürülebilir kılmak üzere müşterilerimizi dinleyerek ve global trendleri takip ederek yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, pandemi sonrası tüketicilerin seyahat ve restoran harcamaları hızla artıyor. Avrupa genelinde, 2019 yılı pandemi öncesine göre ortalama uçuş fiyatlarının yüzde 35 artmasına rağmen dünya genelindeki tüketicilerin yüzde 64’ü gelecek 1 yılda keyfi seyahat planlıyor. MasterCard verilerine göre ise, ortalama seyahat süreleri 4 günden 6 güne yükselmiş bulunuyor.

Restoran harcamalarının sıklığı da tüm dünyada artarken, gastronomik restoranlarda harcama eğilimi yüzde 18 arttı. Türkiye’de pandemi öncesine göre kartlı ödemelerde toplam harcama 14 kat artarken, restoran harcamaları 19 kat artış gösterdi. Değişen beklenti ve ihtiyaçlara yanıt vermek üzere kredi kartı, müşterilerine havalimanı transferlerinde indirim, havalimanı otoparklarında indirim ve belirli havalimanlarında hızlı geçiş (fast track) imkanları ve ücretsiz lounge kullanımı ile uçtan uça seyahat deneyimi sunuyor. Wings sahipleri tüm otellerde indirimden faydalanıyor. Dünyadaki tüm restoranlarda ve seçkin Wings Style noktalarında üst limitsiz indirimden yararlanıyor.

Dünyada sağlıklı ve iyi yaşam ekonomisi, hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. 2023 sonu itibarıyla küresel ‘wellness’ pazarı, 6,3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 2028 yılına kadar pazarın 9 trilyon dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Kredi kartı, bu trendle paralel olarak kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt sunmak üzere eczane, optik, güzellik merkezleri ve spor kulübü harcamalarında ayrıcalıklı indirimler ve wellness etkinliklerine indirimli erişim sağlıyor. Ayrıca market, giyim ve elektronik alışverişlerinde sunulan Mil Puan kampanyalarıyla günlük yaşama değer katıyor.

Bankacılık işlemleriyle entegre

Kredi kartı, programına bankacılık işlemlerini de entegre ediyor. Böylece Wingsliler ücretsiz EFT, havale, ortak ATM kullanımı gibi ayrıcalıklara sahip oluyor ve birçok bankacılık ürününden Mil Puan kazanıyor.

Yakın zamanda ise Akbank Mobil uygulaması üzerinden yatırım fonları alımı Mil Puan ile gerçekleştirilebilecek. Böylece kredi kartı, kullanıcılarının hayatına değer katan ilklere yenilerini ekleyecek.